«Немножко повредил позвоночник»: Михаил Шуфутинский снова заговорил о проблемах со здоровьем

Известный исполнитель Михаил Шуфутинский дал откровенное интервью, в котором рассказал о здоровье и плотном гастрольном графике. 75-летний певец признался, что считает себя ленивым человеком. При этом он много выступает и даже играет в хоккей, но перестал из-за травмы.

В беседе с изданием Teleprogramma.pro звезда рассказал, что в его графике почти нет свободного места. Он дает концерты в разных городах России.

«Моя жизнь – это бесконечный концертный план, поэтому если говорить про предыдущий месяц, то мы выступили в Светлогорске, Новороссийске, Воронеже, было несколько выступлений в Москве», – поделился артист.

13 апреля Шуфутинский отпраздновал юбилей. Журналисты поинтересовались, не хотел бы певец сняться в фильме о себе. Мужчина ответил, что все зависит от режиссера и сценария.

«Подумал бы, насколько это важно, постарался бы узнать, сколько это у меня займет времени и энергии. И тогда, может быть, решился бы, наконец, ответить отрицательно. Это была шутка, смейтесь!» – высказался шансонье.

В апреле этого года в прессе появилась информация о том, что Шуфутинский неудачно упал на льду и получил травму. Артист рассказал о своем здоровье.

«Просто недавно у меня было падение. Я играл в хоккей, поскользнулся, упал, немножко повредил позвоночник, из-за чего хуже бегаю и не танцую», – поделился знаменитость.

Михаил Захарович признался, что скоро придет в форму и займет свою постоянную позицию, чтобы радовать поклонников.

Ранее мы писали о том, почему Михаил Шуфутинский решил не садиться на диету. В беседе с журналистами звезда признался, что любит не только поесть, но и выпить.