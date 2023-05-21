«Люблю выпить»: Михаил Шуфутинский решил не садиться на диету

Автор многочисленных шлягеров Михаил Шуфутинский к сплетням о себе уже привык.

«Смеюсь, когда слышу очередную байку, — улыбается артист, — чего только не пишут! Недавно, вот, сообщили, что я тяжело болен и прикован к инвалидной коляске».

Комментируя этот случай, исполнитель напоминает, что в 2009-м году сломал обе ноги и не мог ходить. Именно фотографию тех времён и взяли для иллюстрации к злосчастной статье.

О своем сегодняшнем состоянии Михаил Захарович говорит свободно и радуется тому, что удается скидывать по несколько килограммов в месяц. «Ничего специально не пытаюсь сделать, чтобы сбросить вес. Это сложно сделать, поэтому я стараюсь держать себя в руках, хотя при этом очень люблю поесть и выпить», — откровенничает Шуфутинский с журналистами издания PROZVEZD.