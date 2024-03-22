«Немножко потерял»: Князь из «Короля и Шута» рассказал, как остался без зубов

Музыкант Князев из «Короля и Шута» признался, что сломал зубы из-за микрофона. Об этом случае из своей жизни Андрей рассказал в эфире шоу «Кстати», которое выйдет на VK Видео 23 марта.

По словам исполнителя, он дал обещание своему стоматологу не использовать зубы для поднятия бутылок, после того как однажды потерял временные зубы подобным образом. В другой раз он повредил зубы, когда исполнял песню «Некромант».

«Я просто забываюсь, однажды на «Некроманте» микрофон в рот засунул и тоже зубы немножко потерял», — цитирует звезду Газета.Ru.

Андрей также поделился своими впечатлениями о том, каково быть панк-рокером в 51 год.

«Это мерзко, потому что я понимаю, что дофига уже стало лет», — пошутил Князев.

Он также признался, что мечтает о том, чтобы концерты начинались в 14:00. Мужчина отметил, что с возрастом стал активен именно в дневное время суток.

«Я очень люблю приезжать в Сибирь и на Дальний Восток, потому что там время сдвигается, и я выступаю, как утром», – рассказал Андрей.

Ранее мы писали о том, что актер из сериала «Король и Шут» сообщил о продолжении проекта. Об этом заявил Влад Коноплев, исполнивший в шоу роль Андрея Князева – Князя. Напомним, премьера первого сезона сериала состоялась в марте 2023 года. Его сюжет строится вокруг солистов одноименной группы.