«Немножко есть»: директор «Ленкома» откровенно рассказал о состоянии переломанной Инны Чуриковой
Директор «Ленкома» рассказал, стоит ли ждать возвращения на сцену 79-летней Инны Чуриковой.
Фото: Nick Zonna / IPA/SIPA/Sipa Press Russia/East News
Народная артистка СССР Инна Чурикова в феврале может сыграть в спектакле «Ленкома» под названием «Ложь во спасение». Он стоит в репертуаре, а сама актриса «рвется в театр» после множественных переломов.
О состоянии 79-летней Чуриковой рассказал директора «Ленкома» Марк Варшавер. Он разговаривал с ней три дня назад.
«Немножко есть признаки ОРВИ, но ничего страшного нет», - сообщил Варшавер.
Он выразил надежду, что в скором времени Чурикова «обрадует» артистов и зрителей своим появлением на сцене.
Ранее Чурикова рассказывала, что встретит Новый год не на сцене, а «обязательно дома». Вместе с помощницей она планировала накрыть большой стол и пригласить друзей.