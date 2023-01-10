«Немножко есть»: директор «Ленкома» откровенно рассказал о состоянии переломанной Инны Чуриковой

Народная артистка СССР Инна Чурикова в феврале может сыграть в спектакле «Ленкома» под названием «Ложь во спасение». Он стоит в репертуаре, а сама актриса «рвется в театр» после множественных переломов.

О состоянии 79-летней Чуриковой рассказал директора «Ленкома» Марк Варшавер. Он разговаривал с ней три дня назад.

«Немножко есть признаки ОРВИ, но ничего страшного нет», - сообщил Варшавер.

Он выразил надежду, что в скором времени Чурикова «обрадует» артистов и зрителей своим появлением на сцене.

Ранее Чурикова рассказывала, что встретит Новый год не на сцене, а «обязательно дома». Вместе с помощницей она планировала накрыть большой стол и пригласить друзей.