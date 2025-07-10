«Немного поспособствовал»: Юрий Антонов заявил, что помог Александру Лукашенко стать президентом

Певец Юрий Антонов рассказал, что «немного поспособствовал» президентству Александра Лукашенко. Об этом музыкант сообщил на церемонии закладки именной звезды в рамках Международного фестиваля искусств.

Подробности приводит mk.ru.

Имя Антонова теперь навсегда останется на Аллее звезд славы около Летнего амфитеатра. Антонова встречали на белорусской земле аплодисментами. Сам певец вспоминал, как учился там в музыкальном училище, затем преподавал музыку, а в 1964 году был принят артистом в белорусскую государственную филармонию. Там же Антонов служил в армии. Позже его семья осталась в Минске, а певец уехал в Ленинград.

Композитор тепло относится к главе Белоруссии.

«Я счастлив, что хоть немного поспособствовал тому, что Александр Григорьевич занял достойное место президента республики Беларусь», - поделился Антонов.

Ранее Лукашенко рассказывал, как начинается его утро. Президент Белоруссии встает в 7 утра и начинает день с просмотра телевизионных каналов. Глава республики признался, что «за всем следит».