«Немного отдохну»: подозреваемый в неуплате налогов блогер Портнягин прокомментировал домашний арест

Суд в Москве избрал меру пресечения в отношении блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина, который подозревается в неуплате налогов. Его отправили под домашний арест на два месяца, передает Telegram-канал Осторожно, Москва.

После судебного заседания блогер пообщался с представителями прессы. В беседе с журналистами Портнягин заявил, что планирует немного отдохнуть за время домашнего ареста. Саму меру пресечения он назвал отпуском. Также блогер намерен уделять больше времени своему малолетнему сыну.

«Домашний арест. Практически два месяца. Немного отдохну», — заявил Дмитрий.

Портнягин был задержан правоохранителями в Ростове-на-Дону. Его заподозрили в неуплате налогов на сумму более 100 млн рублей. При этом позже предприниматель рассчитался с государством, однако дело все равно не прекратили.

Дмитрий будет находиться под домашним арестом до 10 июня. Защитники просили суд отпустить блогера под залог в 10 млн рублей.