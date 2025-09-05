Актрису Аглаю Тарасову задержали в аэропорту. У нее нашли наркотики* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность). По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В ближайшее время суд изберет меру пресечения для звезды. Сайт «Страсти» решил выяснить, как это скажется на ее основной деятельности, и обратился за комментарием к адвокату Альберту Халеяну.

Так, по словам специалиста в области права, если Тарасовой изберут домашний арест, то она не сможет работать и сниматься. Это вторая после ареста мера пресечения по своей строгости.