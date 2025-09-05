«Работать и сниматься — нет»: что ждет Аглаю Тарасову, если ей изберут домашний арест по делу о наркотиках*
Актрису Аглаю Тарасову задержали в аэропорту. У нее нашли наркотики* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность). По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В ближайшее время суд изберет меру пресечения для звезды. Сайт «Страсти» решил выяснить, как это скажется на ее основной деятельности, и обратился за комментарием к адвокату Альберту Халеяну.
Так, по словам специалиста в области права, если Тарасовой изберут домашний арест, то она не сможет работать и сниматься. Это вторая после ареста мера пресечения по своей строгости.
Работать и сниматься? Нет. Это самая строгая мера, не считая заключения под стражу. Она будет изолирована в своей квартире. Выходить оттуда без письменного разрешения следствия нельзя. Съемки — это выход из места содержания, который почти наверняка запретят. Ее работа будет фактически приостановлена. Что сможет делать? Общаться с близкими, живущими с ней, принимать адвоката, возможно, ходить в ближайший магазин в строго определенное время (если суд это прямо разрешит, но на такое редко идут). В основном — ожидать дальнейшего развития событий по своему делу.
Альберт Халеян
Адвокат по уголовным делам, партнер Московской коллегии адвокатов «Вектор Прайм», Медиатор при Московской Торгово-Промышленной Палате
Если не арест и не домашний арест, то Аглае могут избрать подписку о невыезде и надлежащем поведении. В таком случае она сможет жить как обычно.
Это гораздо мягче. Она сможет жить обычной жизнью работать, сниматься, передвигаться по городу. Главное и строгое ограничение — нельзя покидать город без разрешения следователя. Никаких поездок на курорты или за границу. Любой выезд, даже в другой регион на съемки, нужно будет согласовывать письменно. Что будет, если нарушить? Это очень серьезно. Нарушение подписки о невыезде почти гарантированно приведет к ужесточению меры пресечения на тот самый домашний арест.
Ранее продюсер Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» рассказал, как скандал с задержанием отразится на карьере Аглаи Тарасовой. По его словам, актриса может забыть об успехах в будущем, если ее делом не займется опытный адвокат.
