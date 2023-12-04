Немецкий рэпер Schokk получил российское гражданство

Рэпер Schokk (Дмитрий Гинтер) получил гражданство РФ спустя год после просьбы о политическом убежище. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что артист попросил политическое убежище в России сразу после того, как в 2022 году в Германии в отношении него было возбуждено уголовное дело за пророссийскую позицию. Ему грозило три года лишения свободы.

Сам Schokk отметил, что получил паспорт гражданина РФ несколько дней назад. В настоящий момент он находится в Москве.

Известно, что Schokk является одним из основателей и экс-участников лейбла Vagabund, а также бывшим артистом лейбла Phlatline. Семья рэпера переехала в немецкий город Бамберг, когда он был еще подростком.

Ранее стало известно, что Литва лишит гражданства российскую балерину Илзе Лиепу из-за «угрозы нацбезопасности».