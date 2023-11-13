Литва лишит гражданства балерину Илзе Лиепу из-за «угрозы нацбезопасности»

Министерство внутренних дел (МВД) Литвы рассматривает возможность лишения гражданства российской балерины Илзе Лиепы. По мнению властей республики, знаменитая танцовщица «дискредитировала государство».

«Публичные высказывания Илзе Лиепы рассматриваются как дискредитация государства», — приводит РИА Новости заявление литовского ведомства.

Департамент миграции Литвы также попросил «компетентные ведомства» оценить высказывания Лиепы о конфликте на Украине и президенте России Владимире Путине.

Если будет установлено, что действия балерины представляют угрозу национальной безопасности Литвы, то ее лишат гражданства, полученного в 2000 году в порядке исключения.

Илзе Лиепа получила литовский паспорт за то, что более десяти лет танцевала с артистом Пятрасом Скирмантасом. Она также является гражданкой России.

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