«Нельзя так подло врать. Ты перед Богом обещала»: Аллу Пугачеву уличили во лжи из-за слов о браке с Киркоровым

Леонид Дзюник обвинил Аллу Пугачеву во лжи из-за ее слов о «фиктивном» браке с Филиппом Киркоровым. В эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ продюсер заявил, что певица использовала мужа и бросила его, не выполнив свое обещание «умереть с ним в один день».

В первом за три года интервью Алла Пугачева откровенно высказалась о четвертом браке. Исполнительница хита «Миллион алых роз» намекнула, что вышла замуж за Филиппа Киркорова по просьбе его матери. Союз с экс-супругом артистка назвала «примитивным ходом», который в то время хорошо сработал и привлек внимание общественности. Певица также заявила, что дала бывшему «все», в то время как он не мог ей дать ничего.

Однако с высказываниями артистки резко не согласился Леонид Дзюник, который заявил: «Не бывают фиктивные браки такими». В то время он был директором мужа Аллы Пугачевой. Продюсер как никто другой знал, что творилось в отношениях звездной пары и в их семейном бюджете. Пока Филипп Киркоров активно гастролировал, певица жила на его деньги и ни в чем себе не отказывала.

«Он пахарь, он работяга. Он двигался вперед, ему это нужно. Он по-другому не представлял своей жизни. А Пугачевой нужен был кто-то, кто будет зарабатывать бабло, а она будет жить на эти деньги», — отметил Леонид Дзюник.

Экс-директор Филиппа Киркорова раскрыл, что артистка в отсутствие супруга часто проводила время в казино. Когда же певец увидел финансовые отчеты, он был шокирован. Леонид Дзюник не скрывает: он возмущен ложью Аллы Пугачевой, которая утверждала, что бывший муж «ничего ей не дал». Продюсер напомнил, как певица нарушила свое же обещание быть с артистом навсегда, связавшись с Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ).

«Все происходило на моих глазах. И когда она говорит, что мне Киркоров ничего не дал, ну, Алла Борисовна, нельзя же так подло врать. Ведь вы же были венчаны, ты же перед Богом обещала быть с Филиппом и умереть с ним в один день. А что ж получается теперь?» — высказался бывший директор Филиппа Киркорова.

Ранее Алла Пугачева призналась, что пожалела о новом интервью, в котором рассказала много лишнего: «Минутный порыв говорить пропал».

*признан иноагентом на территории РФ