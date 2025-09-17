«Минутный порыв говорить пропал»: Алла Пугачева пожалела об интервью Катерине Гордеевой*

Уехавшая из России певица Алла Пугачева дала многочасовое интервью журналистке Катерине Гордеевой* (признана на территории РФ иноагентом). Спустя несколько дней Примадонна опубликовала неоднозначную запись в своем блоге, в которой рассказала о нежелании больше говорить.

Пугачева, на чей счет полно мистификаций, поделилась в интервью различными тайнами своей жизни. Некоторые признания даже якобы шокировали ее коллег. Так, например, Филипп Киркоров после слов певицы об их браке заплакал. Приятель исполнителя заявил, что тот считает рассказ Аллы об их личной жизни предательством.

Вероятно, Пугачева все-таки пожалела об интервью Гордеевой*. Она написала у себя в блоге, что ее минутная слабость говорить уже прошла.

«Минутный порыв говорить пропал. Не лучше ли просто допить свой бокал. Мне лучше уйти улыбаясь», — заявила Примадонна.

Ранее сообщалось, что Киркоров высказался после слов Пугачевой об их браке. Певец, как выяснилось, ни о чем не жалеет.

*признана на территории РФ иноагентом