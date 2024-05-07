«Нельзя так издеваться»: директор театра Вахтангова заявил, что Доронину надо было отправить на пенсию 10 лет назад

Директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок заявил, что если пожилой руководитель не справляется с обязанностями, следует уступать дорогу молодым. В частности, он отметил, что Татьяну Доронину следовало отправить на пенсию еще 10 лет назад, а не вешать на нее работу актрисы, художественного руководителя и директора одновременно.

По мнению Крока, руководитель театра ежедневно должен демонстрировать энергию и волю. Для этого есть «молодые, энергичные, талантливые» люди.

«Я глубоко убежден, что Татьяну Доронину надо было отправить на почетную пенсию ещё лет 10 назад. Нельзя же так издеваться над женщиной», - сказал Крок сайту Kp.ru.

Он указал, что на 80-летнего человека повесили такую ношу. «Кто с этим справится?» - размышляет директор театра. Крок напомнил, что «когда ситуация дошла до коллапса», было принято «разумное решение».

По его мнению, «важно взращивать новых театральных лидеров» и не устраивать в государственном театре семейный бизнес.

Также Крок поддержал существование актерских династий, но счел недопустимым, когда отец является руководителем учреждения, а дочь – актрисой. По словам директора, ситуация влияет на атмосферу в труппе. Часто от этого нет результата, но есть скандалы, указал он.

Ранее сообщалось о смерти режиссера Римаса Туминаса. Крок рассказывал, что из-за болезни тот был вынужден оставить пост художественного руководителя. Туминас любил театр, но физически не мог исполнять обязанности.