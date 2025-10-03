«Нельзя ставить табу»: Серябкина о возвращении Темниковой на сцену

Певица Ольга Серябкина сообщила о грандиозном концерте, который запланирован на 2026 год. Артистка пообещала поклонникам множество сюрпризов и ответила на вопрос, состоится ли возвращение ее экс-коллеги по группе SEREBRO Елены Темниковой.

На вопрос корреспондента о таком воссоединении Серябкина дала уклончивый, но многообещающий ответ.

«Ты знаешь, в этой жизни возможно все. В этой жизни никогда нельзя ставить табу», — заявила она Telegram-каналу «Звездач».

При этом певица подчеркнула свою собственную работоспособность.

«Могу отвечать только за все, что связано с Ольгой Серябкиной — Оленька никуда не пропадала, Оленька работала с 2007-го каждый день своей жизни», – поделилась она.

Также в ходе беседы журналист пошутил, не планирует ли Серябкина объявить на шоу о пополнении в семье. На это артистка ответила, что была бы счастлива снова стать мамой, однако такие личные новости не входят в программу предстоящего концерта.

Кроме того, Ольга Серябкина приоткрыла завесу тайны над своими творческими планами на этот год. Она готовит неожиданный дуэт с известным исполнителем. Имя своего партнера певица пока не раскрывает, но уточняет, что трек будет выдержан в стиле 80-х и, по ее словам, «100% удивит слушателей».

