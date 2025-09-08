Певица Ольга Серябкина призналась, что мечтала о встрече с медведем в Якутии

5 сентября самая веселая радиостанция страны «Юмор FM» отметила свой 20-й день рождения грандиозным марафоном. В честь юбилея состоялся десятичасовой нон-стоп эфир, в котором приняли участие более 20 звезд юмора и музыки. Гостьей эфира стала певица Ольга Серябкина, выступающая под брендом Seryabkina. Она рассказала, как застряла в Якутии и провела последний день лета в лесу.

Артистка выступала в городе Нерюнгри, в Якутии. Она добиралась туда на двух самолетах. После концентра, приуроченного ко Дню шахтера, Ольга собиралась улетать домой.

«На следующее утро, буквально поспав 2 часа, перед тем как выезжать, заходит ко мне мой директор и говорит: "Ты знаешь, самолет не улетает, потому что в Якутии случился большой туман", и пришлось задержаться. Я пробыла в городе дополнительные сутки и последний день лета провела просто буквально в лесу – под ногами у меня была брусника, грибы, речка, медведи», – поделилась певица и добавила, что мечтала увидеть медведя.

По словам Серябкиной, она осталась в городе и первого сентября, хотя планировала провести этот день с ребенком.

«И это был удивительный момент, когда все идет не по плану, но тоже как-то по-своему потрясающе. Когда что-то меняется, нужно ловить все позитивные моменты», – уверена Ольга.

Seryabkina спела в эфире «Юмор FM» треки «Два процента» и «Не надо больней мне».

Напомним, что марафоном командовали ведущие утреннего «Шутки Шоу» Антон Бурный и Ольга Мажара. Их гостями также стали такие артисты, как Galibri & Mavik, «Фабрика», Фейгин, «Те100стерон», Burito, VAVAN, Юлия Савичева, PIZZA, Seville (Artik & Asti), Dabro, Ева Власова, Алексей Воробьев, Митя Фомин, Иракли, 5sta Family, Lx24 и «Мохито». Также в живом исполнении прозвучали скетчи от Романа Юнусова (рубрика «Гол! Ой! Штанга!»), смешные высказывания от «уGARного папы» Гара Дмитриева и карапули от звезды проекта «ШуткиПесни ПЛЮС» Надежды Ангарской.