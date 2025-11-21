«Нельзя сходить с ума дома»: Сергей Зверев принял непростое решение после смерти двух племянников в зоне СВО

Стилист Сергей Зверев принял непростое решение после смерти двух племянников в зоне СВО. Сначала он отказывался от выступлений после случившегося, но теперь изменил точку зрения.

«Я понял, что нельзя замыкаться и сходить с ума дома. Надо идти и работать, чтобы не уходить в глубокую депрессию», - поделился Зверев с журналистами mk.ru.

По мнению артиста, людям нельзя показывать негатив все время.

«Их нужно радовать. Чем я и занимаюсь», - поделился Зверев.

Стилист признался, что ему до сих пор тяжело говорить о потере племянников.

«Я сам до конца еще не осознал. Раны будут еще долго затягиваться. Но мы в семье друг друга стараемся поддерживать», - поделился шоумен.

Ранее Зверев сказал, что певица Алла Пугачева скоро вернется в Россию.