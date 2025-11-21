Опубликовано 21 ноября 2025, 14:181 мин.
«Нельзя сходить с ума дома»: Сергей Зверев принял непростое решение после смерти двух племянников в зоне СВО
Сергей Зверев принял решение вернуться на сцену, чтобы «не сходить с ума дома».
© Starface.ru
Стилист Сергей Зверев принял непростое решение после смерти двух племянников в зоне СВО. Сначала он отказывался от выступлений после случившегося, но теперь изменил точку зрения.
«Я понял, что нельзя замыкаться и сходить с ума дома. Надо идти и работать, чтобы не уходить в глубокую депрессию», - поделился Зверев с журналистами mk.ru.
По мнению артиста, людям нельзя показывать негатив все время.
«Их нужно радовать. Чем я и занимаюсь», - поделился Зверев.
Стилист признался, что ему до сих пор тяжело говорить о потере племянников.
«Я сам до конца еще не осознал. Раны будут еще долго затягиваться. Но мы в семье друг друга стараемся поддерживать», - поделился шоумен.
