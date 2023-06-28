«Нельзя»: почему Алла Пугачева не брала Сергея Пенкина в свои шоу

Певец Сергей Пенкин ни разу не выступал в «Рождественских встречах» артистки Аллы Пугачевой – на сборные концерты его не приглашали. По прошествии времени музыкант прокомментировал неучастие в них.

На вопрос, почему не удалось попасть ни в один из выпусков, Пенкин затруднился ответить. Он сказал: «Это их надо спросить».

Артист обратил внимание, что многие выступавшие в шоу Пугачевой потом попросту исчезли со сцены. Поэтому Пенкин пришел к выводу, что лучше быть самим собой.

«Наверное, нельзя попадать в ее, скажем, концерты, потому что все артисты, которые многие выступали у нее, — где они?» - размышлял он в программе RTVI «Легенда».

В целом он считает такие мероприятия «балом лицемерия». Но Пенкин не относится к числу тех, кто «дружит правильно». Из-за этого многие представители шоу-бизнеса предпочитают держаться от него подальше.

Напомним, Пугачева организовывала «Рождественские встречи» с 1988 по 2012 годы. Их снимали в декабре, а показывали зрителям в январе. Участниками концерта становились многие популярные артисты.

Ранее продюсер Владимир Киселев заявил, что Россия потеряла Пугачеву. Он считает, что, возможно, стоило ее удержать.