«Можно было удержать»: продюсер Киселев считает отъезд Пугачевой настоящей потерей для России

Продюсер и основатель группы «Земляне» Владимир Киселев счел настоящей потерей переезд певицы Аллы Пугачевой за границу. При этом мужа артистки, юмориста Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ), он назвал «врагом Родины».

Киселев обсуждал коллегу по цеху в программе «Мужской разговор».

Размышляя о переезде, он отметил, что Пугачева, как мать детей, поехала вслед за мужем. При этом артистка «ничего не сказала, на чьей она стороне».

«Но мы ее потеряли! А надо ли было ее терять? Может быть, можно было ее удержать», - продолжил Киселев.

Ранее стало известно, что Примадонна, будучи в Израиле, подкорректировала внешность. Проанализировав свежие снимки, фанаты решили, что она увеличила губы и изменила овал лица.

Артистка продемонстрировала изменения на концерте певца Максима Леонидова, который как раз выступал в Израиле. Поклонники активно принялись обсуждать внешний вид Пугачевой: по их мнению, певица изменилась не в лучшую сторону.

Интернет-аудитория считает, что у знаменитости «поплыли» скулы, а морщины после всех преобразований остались на месте. «На мумию похожа», - писали в Сети.