Нельзя перевозить и оперировать: рок-музыкант Игорь Соколов впал в кому из-за опухоли мозга

У лидера и основателя рок-группы «Черный квадрат» Игоря Соколова обнаружили опухоль мозга. Музыкант находится в коме, он в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил сайт mk.ru со ссылкой на публикацию жены Соколова с соцсетях.

По словам женщины, его нельзя оперировать или перевозить. Врачи проводят лечение. Родные оказывают помощь и поддержку: разговаривают, включают музыку, показывают видео с детьми, ухаживают.

Соколов основал группу в 1989 году. Этому способствовало его увлечение творчеством Виктора Цоя.

Ранее сообщалось, что 75-летней актрисе Людмиле Поргиной удалили опухоль ободочной кишки. Новообразование оказалось доброкачественным. Поводом для обращения к врачам стала боль в левой части живота. Несмотря на симптом, Поргина два месяца тянула с посещением больницы. В итоге ее срочно прооперировали. В 2023 году у Поргиной была еще одна операция – на суставе и стопе.