«Нельзя назвать люксовым»: турагент раскрыл подробности отдыха Анастасии Волочковой

Турагент рассказал, что стоимость отпуска Волочковой составляет 550 тыс. рублей. Об этом сообщает Kp.ru.

Последние несколько недель Анастасия Волочкова ежедневно делится в личном блоге кадрами из отпуска. Она улетела отдыхать на Мальдивы и заявляет, что находится в люксовом отеле. Правдивость ее слов решили проверить журналисты.

Турагент Тариел Гажиенко рассказал, что Анастасия Волочкова выбрала для отдыха совсем новый отель, который открылся в декабре 2023 года. Впрочем, кое-что о нем уже известно.

«Этот отель, конечно, нельзя назвать супер-люксовым, скорее, это средний диапазон. У него есть нюансы. Главный состоит в том, что на том же острове, на котором расположен отель, находится местный аэропорт. Конечно, это не международный большой аэропорт, но тем не менее наличие аэропорта на том же острове многих может расстроить», — рассказал он.

Гажиенко добавил, что в отеле неплохое питание и скорее всего, хорошие скидки на проживание. Он объяснил, что первопроходцам гостиницы часто предоставляют честную цену сразу после открытия.

Турагент заявил, что Волочкова отдыхает на вилле площадью 113 квадратных метров.

«Недельный отдых на двоих в отеле, как у Волочковой, с питанием все включено, но без перелета — стоит от 550 000 рублей. И это цена за самую простую категорию номера. И бюджетным его точно назвать нельзя», — объяснил эксперт.

Ранее мы писали о том, что Волочкова матом прокомментировала наличие у себя коммунальных долгов.