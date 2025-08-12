«Нельзя лечь спать, не помолившись»: Маргарита Симоньян рассказала, как пришла к Богу

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что прабабушка воспитывала в вере в Бога и приучила не ложиться спать без молитвы. Родственница умерла, когда ей было 8 лет.

Подробностями Симоньян поделилась на Молодежном историко-культурном форуме «Истоки».

«Я не помню, как пришла к Богу. Меня воспитывала в вере моя прабабушка. Она умерла, когда мне было восемь лет. Приучала к мысли о Боге, к тому, что нельзя лечь спать не помолившись, не перекрестившись», - сообщила Симоньян.

Медиаменеджер вспомнила, что на глазах у родственницы «перерезали гордо ее родителям, братьям и сестрам».

«Она была из среды людей, которые за свою веру, за право оставаться христианами лишались головы. В прямом смысле слова», - рассказала главный редактор RT и отметила, что прабабушка «пронесла веру через всю жизнь».

В подростковый период у Симоньян был этап богоборчества. Вернуться к вере помог случай: будучи на пляже в Краснодаре она потеряла крестик. Спустя год вещь нашлась – Симоньян верит, что помогли слезы и молитвы.

Ранее она рассказала, что два года писала книгу, а супруг Тигран Кеосаян и свекровь много правили.