«Может, Бондарчук виновата?»: Собчак ответила на обвинения, что проблемы у Блиновской начались после ее интервью

Телеведущая Ксения Собчак ответила на многочисленные публикации с обвинениями, будто у блогера Елены Блиновской начались проблемы после ее интервью, которое посмотрело рекордное количество зрителей. Она считает, что это «чистое вранье».

Своим мнением журналистка поделилась в соцсетях.

Собчак возмутило, что «смешные помойки и проплаченные блогеры разгоняют миф о том, что, мол, «все проблемы начинаются после интервью Собчак».

Журналистка напомнила, что было три интервью с Блиновской. Первым – 3 января 2022 года – вышло ее. После этого блогер запустила марафон «Дружба» и тренинг «Марафонцы желаний», а также программу «Дом исполнения желаний».

11 сентября 2022 года состоялось интервью Блиновской Надежде Стрелец.

«18 февраля 2023 года она дает интервью Бондарчук. И буквально через два месяца после интервью Бондарчук – 27 апреля – ее задерживают, а на следующий день сажают под домашний арест. Так, может быть, это Светлана Бондарчук виновата в ее посадке?» - задалась вопросом Собчак.

По мнению знаменитости, проблема в том, что большинство запомнило именно ее интервью – видео «набрало рекордное количество просмотров». Однако это не связано с тем, что блогер ходила именно к ней, считает журналистка.

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