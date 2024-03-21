«Нельзя давать зарабатывать»: Вассерман предложил наказание для блогеров

Член комитета Госдумы РФ по вопросам просвещения Анатолий Вассерман заявил, что следует ввести отдельное наказание для блогеров, которые продают информационные продукты без аккредитации. Его слова приводит NEWS.ru.

Депутат назвал нужной инициативу о введении отдельного наказания для подобных блогеров.

«Поддержу я эту инициативу или нет, будет зависеть от технических подробностей. На одной и той же идее могут предлагаться различные варианты ее реализации. Однако в целом эта инициатива представляется мне, к сожалению, нужной», — признался Вассерман.

Депутат подчеркнул, что у блогеров растет охват аудитории и находить доверчивых людей, на которых можно нажиться, становится все проще. Член комитета Госдумы РФ по вопросам просвещения уточнил, что в настоящий момент появилось множество людей, которые умеют «предлагать нечто эффектное, но абсолютно не эффективное» и, по сути, «зарабатывают за счет чужих судеб». Вассерман добавил, что таким инфлюенсерам нельзя предоставлять возможность зарабатывать, а следует заставить их отвечать за свой обман.

«Нельзя давать этим шарлатанам зарабатывать, не позволяя нуждающимся людям получить реальную помощь», — заключил он.

Ранее Анатолий Вассерман рассказал, что программа по целомудрию бесполезна для молодежи.