«Пользы он мне не принес»: Вассерман рассказал о неэффективности обета целомудрия

Анатолий Вассерман, член комитета Государственной Думы по просвещению, заявил, что программа по целомудрию бесполезна для молодежи. Он прокомментировал идею священника из Выборга Игоря Аксенова, который призвал внедрить данную программу в школах и распространять «футболки девственности».

По мнению Вассермана, создание такого культа не окажет серьезного влияния на поведение молодежи. Он отметил, что даже соблюдение обета целомудрия в его собственном опыте не принесло особых результатов. Исполнение обета не является гарантией от нарушения его в будущем, особенно когда появляются подходящие обстоятельства.

«Лично я имел глупость еще в юности дать обет целомудрия, который, к сожалению, по своему неизбывному упрямству соблюдаю по сей день. Смею заверить, что особой пользы он мне не принес, хотя, естественно, мне не с чем сравнивать», – поделился депутат с изданием Газета.Ru.

Знаменитость также отметил, что аналогичные практики были предприняты в разных странах, но не привели к существенным изменениям в поведении молодежи. Он подчеркнул, что принуждение к соблюдению обета целомудрия может привести к правовому нигилизму, подрывая уважение к закону.

Депутат предпочитает подход, основанный на добровольном взятии на себя обетов, но считает опасным принуждение к соблюдению таких обетов. Он опасается, что это может способствовать отношению к закону как к необязательному.

Предложение священника Аксенова о создании программы по целомудрию в школах и введении «торжественного обета» для подростков вызвало раздельные мнения в обществе. Однако, согласно Вассерману, успешное внедрение таких мер может быть затруднительным и неэффективным.

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