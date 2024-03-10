«Не будет оправдываться»: как сложится карьера Орбакайте после скандальных заявлений Пугачевой

Недавно в своем блоге народная артистка СССР Алла Пугачева заявила, что «нормальные люди не планируют возвращаться в Россию». Скандальные заявления Примадонны сказались на карьере ее дочери Кристины Орбакайте, концерты которой отменяют по всей стране. При этом, певица не планирует оправдываться за слова своей матери.

«Кристина не будет оправдываться за слова своей мамы. А что она может сказать? У нее дочь и муж живут в Америке, в Нью-Йорке. Клавдия там ходит в школу, в Россию приезжает редко», — цитирует знакомых звезды Kp.ru.

Не исключено, что в ближайшем будущем Орбакайте не сможет уже зарабатывать в России. Тогда певица насовсем переедет к семье в США, но в Америке ей будет сложно поддерживать статус, который она имеет на Родине.

В США муж Орбакайте бизнесмен Михаил Земцов и их общая дочь Клавдия живут в роскошном доме в Нью-Йорке, на Манхэттене. Недвижимость была куплена за 10,5 млн долларов: с ее приобретением помогла материально Алла Пугачева. Сейчас американский дом звезды стоит уже более 20 млн долларов. Значит в конце года артистке придется заплатить около 150 тысяч долларов налога.

Высоки расходы Орбакайте и на пентхаус в Майами, который ей подарила Примадонна в 2015 году. В собственниках недвижимости значится Кристина и ее супруг Михаил.

Напомним, вернувшаяся в Россию ради заработков певица Кристина Орбакайте недавно вновь оказалась в центре скандала. Ее исключили из списков участников праздничного концерта в Кремлевском дворце, посвященном 8 Марта.