«Нельзя было к ней подходить»: Надежда Кадышева устроила скандал на концерте перед выходом на сцену

Продюсер Татьяна Тур рассказала, как певица Надежда Кадышева устроила скандал за несколько минут до выхода на сцену. Она призналась, что охрана артистки никого к ней не подпускала.

В личном блоге Татьяна опубликовала отрывок из интервью, в котором ответила на вопросы о звездах отечественного шоу-бизнеса. Самой высокооплачиваемой знаменитостью продюсер назвала Ирину Аллегрову, гонорар которой, по ее словам, доходит до 20 млн рублей. А вот среди скандальных артистов она выделила Надежду Кадышеву.

Татьяна Тур поделилась, что в ее карьере был случай, когда охрана певицы чуть не сорвала выступление. Прямо перед выходом на сцену телохранители Кадышевой не подпускали к ней организаторов, и из-за этого возникли проблемы.

«Нельзя было к ней подходить. Исполнительный продюсер не мог к ней подойти, потому что охрана не подпускала. Но она молодец, все решила», - заявила Тур.

Напомним, что Надежда Кадышева в этом году на волне популярности у молодежи подняла гонорар до 20 млн рублей. Из-за этого продюсер Сергей Дворцов назвал ее новой Примадонной.

Ранее Ксения Собчак раскритиковала певицу Надежду Кадышеву.