«Нелюбимый сын»: Александр Незлобин рассказал о сидящем в колонии брате

Юморист Александр Незлобин рассказал об отношениях с братом, которого приговорили к лишению свободы на пять лет. В новом интервью для YouTube-канала Екатерины Гордеевой* (признана иноагентом на территории РФ) он сообщил, что практически не общался с Максимом.

Максим Незлобин, занимавший пост начальника управления культуры мэрии города Полевской, отбывает наказание в колонии общего режима за злоупотребление должностными полномочиями, коррупцию и мошенничество. Суммарный ущерб от незаконных действий бывшего чиновника составил примерно 15 миллионов рублей.

Известный комик Александр Незлобин младше брата на семь лет.

«Я рос с родителями, а он, как нелюбимый сын, – с бабушкой, через дорогу. Родители признались, что бабушка устраивала истерики, грозилась повеситься, если ей не дадут хотя бы одного внука. Я был маленьким, и они откупились Максимом», – поделился экс-резидент «Comedy Club».

Александр подчеркнул, что они с Максимом общались довольно прохладно. При этом шоумен поддерживал брата в финансовом плане и часто занимал ему по несколько миллионов рублей.

Незлобин не до конца верит в то, что его родственник мог пойти на крупное мошенничество, однако не намерен и обелять Максима. Он рассказал Екатерине Гордеевой* о странном звонке. Однажды с Александром связались и предложили ему вернуться на родину взамен на условный срок для брата.

«Вот это жизненная дилемма, когда сидишь и думаешь, что делать», – отмечает комик.

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*признана иноагентом на территории РФ