Актер сериала «Ивановы-Ивановы» Семен Трескунов сменил имя и уехал в Испанию, об этом он рассказал на YouTube-канале «Скажи Гордеевой»* (признана иностранным агентом на территории РФ).

24-летний актер Семен Трескунов, известный ролями в фильмах «Мамы», «Частное пионерское», а также в сериале «Ивановы-Ивановы», признался, что счастлив за границей. Мужчина уехал из России в середине 2022 года сначала в Израиль, а затем в Испанию.

По признанию Трескунова, он часто вспоминает о доме и о своих друзьях во снах.

«Ностальгирую по моментам, которые наваливаются во снах. Или все чаще встречаются люди, желающие уехать. Это вызывает зависть. Потому что ты бы тоже, наверное, хотел, но пока это не кажется возможным», — рассказал он.

Теперь актера зовут не Семен, а Сэм. Сменить имя знаменитость побудил случай, когда его на одном из международных показов перевели как «семя».

«Напротив меня сидела актриса и все время смотрела, я думал, что нравлюсь ей, а она в конце сказала: „Это ты попросил себя так записать? Посмотри, что это значит“. Поэтому я Сэм, с Сэмом таких осечек нет», — признался актер.

Ранее мы писали о том, что 16-летняя дочь Юлии Началовой уехала из России в Китай.

*признана иноагентом на территории России.