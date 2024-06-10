«Нелепо выглядит»: Юлиан резко высказался о дуэте Баскова с блогером Милохиным

Певец Юлиан объяснил, почему Николаю Баскову не стоило петь дуэтом с молодым блогером Даней Милохиным. Он заявил в беседе с aif.ru, что все это выглядело смешно и нелепо.

Исполнитель признался, что серьезно подходит к выбору коллег, с которыми хотел бы выступать. Так, он пел с легендарной артисткой Людмилой Зыкиной. Он убежден, что творить нужно не ради хайпа и высказался о дуэте Баскова с Милохиным.

«Сейчас некоторые артисты начинают петь с блогерами. Например, Басков с Милохиным. И я не думаю, что это что-то дало Баскову, все просто посмеялись. Надо делать то, к чему лежит душа, а не стараться какую-то аудиторию завоевать», – порассуждал Юлиан.

Певец признался, что сам не раз отказывался от подобных предложений, чтобы не выглядеть «смешно».

«После того, как спел с Зыкиной, дальше уже выбираешь, с кем петь», – объяснил звезда.

Юлиан объяснил, что не готов сотрудничать с блогерами ради шума. По его словам, он слышал о предложениях пройтись с молодыми дарованиями или спеть с ними дуэтом, но не рассматривает такие варианты.

«Все это смешно. Считаю, что надо соответствовать своему возрасту – нелепо выглядит, когда ты рядом с какими-то малолетками», – добавил артист.

Ранее мы писали о том, что лидер «Любэ» Николай Расторгуев рассказал о масштабе личности Людмилы Зыкиной.