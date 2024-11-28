«Некуда было принимать деньги»: Елена Блиновская под угрозой увольнения вынуждала сотрудников оформлять ИП

Блогер Елена Блиновская под угрозой увольнения вынуждала своих сотрудников регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП), чтобы проводить через них финансовые операции.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, это стало известно во время заседания суда, которое прошло 28 ноября. Такие поручения «королева марафонов» раздавала через свою помощницу Лилию Орленко.

Как утверждают экс-сотрудники, ИП на себя оформляли все, включая бухгалтеров, после чего логины, пароли и цифровые подписи передавались Блиновской.

При этом сотрудники утверждали в суде, что не были в курсе того, какие операции проводились через их ИП. Однако выразили уверенность, что Блиновская пошла на такой шаг, так как ей уже «некуда было принимать деньги».

Отмечается также, что находящаяся в СИЗО Елена Блиновская, специально к заседанию суда нарастила ресницы. Она сидела молча, но в конце заседания немного поплакала.

13 ноября Блиновскую признали банкротом по решению Арбитражного суда Москвы. Ее недвижимость выставят на торги, счета уже арестованы. Идет суд по делу о неуплате налогов на сумму около миллиарда рублей.