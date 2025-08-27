«Некрасивые эпизоды»: Евгений Романцов рассказал о сложностях любовных сцен
© Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News
Евгений Романцов, известный по сериалам «Молодежка» и «Универ. Молодые», признался, что любовные сцены с партнершами редко даются ему легко. Подробности он рассказал в интервью Леди Mail.
Актер объяснил, что сложность заключается не только в самой работе перед камерой без одежды, но и в человеческом факторе.
«Постельные сцены всем тяжело даются. Это само по себе сложно — работать нагим на сцене или перед камерой. Плюс влияет человеческий фактор — что в театре, что в кино», – поделился звезда.
Он отметил, что в театре у него было взаимодействие напрямую со зрителем, случалось всякое.
«За годы работы случались у меня некрасивые эпизоды и внутри команды, хотя, казалось бы, должны были быть понимание и поддержка», — вспомнил артист.
При этом Евгений отметил, что в большинстве случаев съемочная группа старается создать комфортную обстановку и помочь актерам.
«С какими-то ситуациями, которые нельзя назвать нормой, я сталкивался в самом начале своего пути, и это были единичные случаи», – отметил мужчина.
Он добавил, что чаще всего ему попадались профессионалы. Романцов уверен, что сегодня в индустрии к таким сценам относятся гораздо более серьезно. Но теперь он тщательно изучает проекты и сцены, в которых соглашается сниматься.
«Сниматься в откровенных сценах мне не сложно, но я всегда задаю вопрос: нужно ли это?» – порассуждал актер.
