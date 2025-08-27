Актер из «Молодежки» Евгений Романцов рассказал о конфликтах с женой

Звезда сериалов «Молодежка» и «Универ. Молодые» Евгений Романцов откровенно рассказал о своих отношениях с женой, актрисой Дарьей Мингазетдиновой. В интервью для Леди Mail артист объяснил, почему в их браке неизбежны ссоры и как им удается сохранять гармонию.

По мнению актера, идеальный покой в семье — это признак равнодушия.

«Отношения не могут всегда быть спокойными — если это происходит, значит, люди что-то не договаривают, и им вообще плевать друг на друга. У нас все ярко, гипертрофировано, искрометно — ведь мы оба актеры», – поделился он.

Романцов отметил, что даже при «взрывах» у них с женой все происходит в удовольствие. А с появлением детей они поняли, сколько значат друг для друга.

Также артист поделился принципами, которые помогают ему совмещать активную съемочную деятельность с семейной жизнью. Особенно это стало актуально после рождения сына в феврале 2023 года. Романцов старается делить заботы о ребенке с супругой поровну.

Гибкий график работы в кино, в отличие от театра, дает ему такую возможность.

«Когда я плотно занят и съемки проходят не в Москве, например в прошлом году мы снимали в Пятигорске, то стараюсь вытаскивать семью с собой. Без близких мне сложно, я — вовлеченный папа. Это кайф, если моя семья на площадке, и ты знаешь, что, когда тебя отпустят на обеденный перерыв, то сможешь побыть с ними», – добавил актер.

Ранее мы писали о том, что звезда «Молодежки» Канопка рассказал о внимании поклонниц.