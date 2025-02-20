«Не ела из-за тошноты»: экс-жена Моргенштерна* раскрыла причину госпитализации

Бывшая жена рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна* (признан иноагентом на территории РФ) внезапно попала в больницу. Блогер Дилара Зинатуллина вышла на связь в личном блоге и сообщила, что вызвала скорую помощь из-за риска потерять сознание.

Как пояснила девушка, ухудшение состояния здоровья произошло на фоне голодания. Она призналась, что несколько дней не могла нормально есть из-за сильного обострения гастрита.

«Капельницу мне ставили от обезвоживания и истощения, потому что последние несколько дней я даже не заметила, что вообще не ела из-за тошноты», — разоткровенничалась Дилара.

Она отметила, что сейчас уже находится дома и чувствует себя гораздо лучше.

Дилара Зинатуллина стала известна после романа с Моргенштерном*. В августе 2021 года пара поженилась, однако в апреле 2022 года брак распался.

В январе 2025 года Зинатуллина сообщила о расставании со стримером Славой Бустером. Первым публично заявил о разрыве отношений сам блогер. Он поблагодарил девушку за проведенное вместе время. В ответ Дилара также выразила благодарность отношениям и опыту, который она получила.

*Признан иностранным агентом на территории России