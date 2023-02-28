«Некрасиво»: Сергей Лазарев не помог встать упавшей перед ним поклоннице

Певец Сергей Лазарев повел себя отнюдь не по-джентельменски, когда на светском мероприятии к его ногам упала женщина. Артист посмотрел на нее и отошел в сторону, продолжая позировать фотографам.

Соответствующее видео опубликовали в Сети. На нем заметно, что Лазарев свысока относится к женскому полу.

Девушка в черном наряде вышла на красную дорожку и демонстративно легла перед Лазаревым. Певец не попытался поднять ее, чем возмутил поклонников.

Многие писали, что артист поступил «некрасиво». «Мужик ты или кто?» - высказывались комментаторы.

Ранее певец четыре года встречался с телеведущей Лерой Кудрявцевой. После расставания они не комментировали эту тему. Однако спустя время Кудрявцева проговорилась, почему они разошлись. Ведущая заявила, что за 4 года певец не решился на какой-то шаг, а ей хотелось замуж и родить еще детей.