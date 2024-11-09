«Некрасиво по отношению к человеку»: Мария Погребняк осудила бросившего жену по телефону Тимура Родригеза

Телеведущий Тимур Родригез оказался в центре внимания публики после своего высказывания о разводе с Анной Девочкиной. Актер заявил, что расстался с женой по телефону, что вызвало возмущение у общественности. В беседе с Woman.ru блогер Мария Погребняк высказалась о поступке артиста и предположила, что ему было «страшно посмотреть в глаза и проговорить информацию».

В сентябре 2023 года Тимур Родригез публично объявил о разводе с Анной Девочкиной после 16 лет брака. Сразу после расставания с женой шоумен начал встречаться с актрисой Екатериной Кабак. В новом интервью телеведущий удивил признанием в том, что бросил супругу по телефону. После этого на актера обрушилась волна критики.

Мария Погребняк рассказала, что знакома с телеведущим, поэтому не может поверить в то, что он мог так поступить. По мнению знаменитости, Тимура Родригеза «одолели СМИ», поэтому он «ляпнул, чтобы отстали».

«Я честно могу сказать, что не верю, что Тимур мог так поступить и по телефону завершить отношения. Мне кажется, что это было сказано для красного словца в интервью, наверно, просто сократил. Я не могу даже объяснить такой поступок. Я немного знаю Тимура, он вел свадьбу у нас с Павлом, мне кажется, что такому человеку не свойственно», — поделилась Мария Погребняк.

При этом блогер допустила, что случившееся может быть правдой. Мария Погребняк осудила такое поведение шоумена, назвав его «некрасивым».

«Почему люди так поступают? Наверно потому, что страшно посмотреть в глаза и проговорить ту информацию, которая является правдивой. Как можно позвонить по телефону и расторгнуть отношения? Ни встретиться, ни поговорить, ни дать друг другу шанс, а уже через месяц якобы он встретил любовь? Есть тут какая-то недосказанность. Это некрасиво по отношению к тому человеку, с кем ты прожил долго», — заявила знаменитость.

Ранее мы писали о том, что Тимур Родригез раскрыл, как объявил жене о разводе, и рассказал о новом романе.