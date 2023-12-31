«Некоторым рожать противопоказано»: Анастасия Костенко разозлилась после вопроса о сыне

Супруга Дмитрия Тарасова выразила свое недовольство после неоднозначных комментариев подписчиков о ее сыне. Девушка вышла на связь в соцсетях и жестко ответила всем хейтерам.

Так, один из пользователей Сети спросил, почему Анастасия Костенко так редко показывает сына на камеру.

«Может, это просто ваше восприятие, нет? Все дети разные и не всегда хотят, чтобы их снимали на телефон», – возмутилась блогерша.

Жена футболиста добавила, что второй дочке тоже не нравилось позировать для фотографий, но спустя некоторое время она изменила свое мнение на этот счет.

«Евуська не любила съемки, и мне писали, что мы ее не любим, она неудобная, не мальчик... Тогда я поняла, почему говорят, что рожать некоторым противопоказано. Если в головах такая беда, то жалко детей», – отметила Костенко.

Ранее мы писали, почему Ксения Бородина проигнорировала «голую» вечеринку Насти Ивлеевой. Блогерша в тот день решила пойти с семьей в Большой театр.