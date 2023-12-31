Ксения Бородина рассказала, почему не пришла на «голую» вечеринку Ивлеевой

Телеведущая Ксения Бородина была приглашена на скандальную «голую» вечеринку блогера Насти Ивлеевой, посещение которой обернулось для многих звезд отменой концертов и удалением из новогодних программ.

Бывшая ведущая «Дома-2» призналась, что ее не оказалось среди гостей в клубе «Мутабор», так как она предпочла отправиться вместе с мамой и детьми на балет «Щелкунчик» в Большой театр.

Для выхода в свет Ксения выбрала закрытый, но очень элегантный образ. Приталенный жакет красного цвета и пышная струящаяся юбка в пол прекрасно подчеркнули стройную фигуру знаменитости, сообщает портал The Voice.

Напомним, 20 декабря Настя Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор». Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, певица Глюкоза, Анна Asti, Ксения Собчак и другие поддержали дресс-код almost naked и пришли полуголыми. После мероприятия всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

Ранее телеведущая и блогер Ида Галич рассказала, что бывшая подруга Ивлеева неожиданно пригласила ее на «голую» вечеринку. По ее мнению, Настя сделала это ради хайпа, так как они давно не общаются. В итоге Ида отказалась от приглашения.