Некоторые вещи Николая Баскова для стройки в Подмосковье арестовали на границе

Певец Николай Басков рассказал, почему строительство дома в элитном поселке в Подмосковье затянулось. Артист признался: все дело в санкциях, которые привели к задержке с доставкой стройматериалов и других грузов.

«Некоторые вещи арестовали на границе и никак не пропускают», - сообщил сайту mk.ru «золотой голос России».

Несмотря на все сложности, Басков не высказывает недовольство или обиду – что-либо изменить он не в силах.

Певец лично контролирует стройку. Он мечтает чувствовать себя в доме максимально комфортно.

Басков считает, что творческим людям необходимо место, «где можно отдохнуть, восстановиться и душой, и телом», а также спокойно позаниматься музыкой. Артист планирует закончить строительство в 2023 году.

Сейчас Басков очень много работает и постоянно находится в разъездах, он участвует в четырех больших проектах. Певец не скрывает, что «работа доставляет еще большее удовольствие» после пандемии.

Ранее Басков рассказывал о проблемах в начале карьеры.