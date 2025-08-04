«Некомфортно врезать»: Илья Авербух раскрыл свой подход в воспитании детей

В прошлом году серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова стали родителями во второй раз. У супругов родилась дочь Лия. Также у них есть четырехлетний сын Лев. Актриса и фигурист рассказали, каких методов придерживаются в воспитании детей.

30-летняя звезда «Папиных дочек» призналась, что разрешает детям до определенного периода хулиганить и позволяет быть собой. Елизавета уверена: ребенок должен чувствовать свободу самовыражения, иначе в один момент он может захотеть сделать это втайне от родителей и, возможно, не самым лучшим образом.

Артистка придерживается конструктивного подхода в воспитании. Как пояснила StarHit Арзамасова, она против шантажа. Елизавета не запрещает детям мультики, вкусности в ответ на провинности, а старается завлекать каким-либо досугом. К примеру, за хорошее поведение она предлагает поехать на дачу и играть там весь день.

Супруг Арзамасовой рассказал, что с ним в детстве наоборот никто не сюсюкался. По словам Авербуха, мама «могла и приложить». Продюсер ледовых шоу удивляется, откуда у жены столько терпения, чтобы проговаривать с сыном каждую шалость.

«Но Лиза откуда-то берет столько терпения, она каждую шалость Льва разбирает с ним. И вот они проговаривают, проговаривают, проговаривают. И мне как-то на этом фоне некомфортно врезать», — пошутил фигурист.

На данный момент супруги не хотят, чтобы сын шел по их стопам и стал либо фигуристом, либо артистом. Зато дочь Лию Илья уже «приговорил к фигурному катанию». Авербух пояснил, что собирается поставить малышку на коньки, когда ей будет два года.

Напомним, Авербух и Арзамасова недавно рассказали, что крестным отцом их дочери стал Роман Костомаров.