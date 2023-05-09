«Некомфортно»: Ольга Орлова оставила дочь и уехала в другой город с мужем и сыном

Бывшая участница группы «Блестящие» и телеведущая Ольга Орлова оставила маленькую дочь дома, а сама отправилась в другой город с мужем и взрослым сыном. 45-летняя звезда уехала в Магнитогорск, где живет мама возлюбленного артистки. Поклонники удивились, что трехмесячная внучка женщины осталась без присмотра мамы.

Знаменитость знала, что на нее обрушится шквал критики, поэтому заранее написала, что малышка находится в надежных руках. По словам Ольги, все это время дочь будет проводить с ее мамой и няней.

Орлова также рассказала и о своей поездке в Магнитогорск. Женщина призналась, что ночевать у свекрови не будет. Она с мужем и сыном остановилась в отеле, так как в квартире слишком тесно. Плюс, теледива не хочет напрягать родственников.

«Мы прилетели втроем, с Артемом. Некомфортно жить друг у друга на голове», – цитирует звезду портал «7Дней.ru».

Напомним, что ранее Ольгу уже критиковали за то, что она оставляла дочь одну. В начале марта артистка отдыхала в Сочи с мужем, но без ребенка. Она была на праздновании дня рождения лучшей подруги и коллеги Ксении Бородиной.

«Я бросила ребенка и уехала кутить», — неожиданно заявила женщина.

После этих слов многие подписчики знаменитости обвинили ее в равнодушии к дочери. Некоторые добавили, что теледиве не стоило рожать ребенка, чтобы потом оставлять его на нянь.

Ранее мы писали о том, как Ольга Орлова заговорила о семейном бюджете и заявила, что «сидит на шее» у мужа.