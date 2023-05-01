45-летняя Ольга Орлова заговорила о семейном бюджете и заявила, что «сидит на шее» у мужа

Ольга Орлова относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся подробностями о себе. Телеведущая ведет активный диалог с публикой и готова обсудить не только скандалы коллег, но и личную жизнь. На этот раз знаменитость получила весьма откровенный вопрос, связанный с распределением бюджета в ее семье. К слову, ответ Ольги не заставил себя ждать. Об этом сообщает Газета.Ru.

Орлова призналась: у них с избранником разные бюджеты. Свои деньги телеведущая тратит на обеспечение собственных мечтаний, а вот заработок супруга является общим. Возлюбленный Ольги «закрывает все жизненно-бытовые расходы». Вот почему после подобных сообщений знаменитость заявила: «Можно считать, что я сижу у него на шее».

Ранее мы писали о том, что недавно родившая Орлова получила материнский капитал, но осталась им недовольна. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой Лариса Гузеева сообщила о травме Олешко и показала его в инвалидной коляске. Телеведущая обмолвилась: «Разорвал ногу». Полное высказывание Гузеевой читайте в этой статье.