«Нехило стрессанули»: певица Настя Задорожная рассказала о непростом возвращении из США в Россию

39-летняя певица Настя Задорожная вернулась вместе с семьей на родину. Российская исполнительница летела из США. Дорога сильно измотала знаменитость и ее близких. Переезд оказался очень стрессовым.

Задорожная поделилась впечатлениями в своем блоге. Певица провела в пути 22 часа. Это стало настоящим испытанием не только для нее, но и для супруга, маленькой дочери, бабушек и дедушек.

Сменив три самолета, семейство попало в Россию. Подписчики певицы поздравили ее с возвращением, но при этом указали, что она выбрала не самое лучшее время для визита.

«Мы наконец решились на это! Три самолета! 22 часа в пути! Саша и я нехило стрессанули, но всё это ради очень важного открытия для дочки! Здравствуй, дом!» — заявила Задорожная.

Ранее Настя опубликовала видео с 10-месячной дочерью и вызвала гнев у фанатов. Люди возмутились тем, что ребенок начал явно захлебываться во время курсов по плаванью.