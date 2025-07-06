«Это ужасно»: Настя Задорожная возмутила поклонников кадрами с тонущей дочерью

Настя Задорожная вызвала гнев поклонников, отправив 10-месячную дочь в бассейн. Об этом стало известно из соцсетей.

Актриса Настя Задорожная поделилась в блоге видео с курсов «Самоспасения младенцев», которые она устроила для своей 10-месячной дочери. На видео девочку помещают в бассейн, она плачет, в какой-то момент инструктор переворачивает ее вниз головой так, что та захлебывается.

Дочь Задорожной на протяжении всего видео пытается плыть лежа на спине, но это у нее не получается.

Сама актриса объяснила, что такие курсы необходимы.

«Обучение для экстремальных ситуаций в воде, с которыми мы можем столкнуться ежедневно. Мы выбрали это направление потому что вода и бассейны повсюду. Горжусь. Саше непросто, но она отлично справляется», — подписала ролик звезда.

В комментариях не все разделили восторг знаменитости: «Все классно, у меня 3 инфаркта», «Это ужасно. Что в этом гуманного? Ребенок в шоке, плачет», «Воды наглоталась».

Ранее мы писали о том, что актриса из сериала «Клуб» Анастасия Задорожная лишилась бизнеса в России.