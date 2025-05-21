Неизвестный залил кефиром автомобиль Гарика Харламова стоимостью в 16 млн рублей

В Москве неизвестный залил кефиром джип юмориста Гарика Харламова за 16 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным издания, всему виной стало то, что продюсер припарковался на разметке для спецтранспорта в ЖК «Рассказово». Местного жителя возмутил поступок знаменитости, и он решил отомстить, залив его автомобиль кисломолочной продукцией.

44-летний шоумен пока никак не отреагировал на происшествие и не давал комментариев по поводу случившегося.

Этот случай далеко не первый в данном ЖК. Местный народный мститель регулярно обливает кефиром машины соседей за неправильную парковку. Жильцы утверждают, что у него «нулевая терпимость» к нарушителям.

Недавно новоиспеченная супруга юмориста Катерина Ковальчук намекнула на беременность. Если актриса и правда ждет малыша, Гарик станет отцом во второй раз.

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