Неизвестный ночью проник в номер певицы Виктории Дайнеко в Якутске

Ночью в отель к певице Виктории Дайнеко пробрался кто-то неизвестный. Девушка уснула в гостиничном номере в Якутске, а когда проснулась, обнаружила следы пребывания кого-то еще.

Об этом сообщает Газета.Ru в своем Telegram-канале.

В номере Виктория заметила чужой бокал с пивом, бутылку и сумку у двери. Сотрудники отеля сказали, что по ошибке дали ключ от ее номера другому постояльцу.

Девушка не была удовлетворена ответом и обратилась в полицию.

Позже удалось выяснить, что названным гостем оказался помощник организатора концерта.

Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По словам Дайнеко, помощник организатора, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выпросил ключи на ресепшене и пробрался в номер, когда певица ушла на завтрак.

Виктория написала заявление в правоохранительные органы. Теперь сотрудник отеля, удовлетворивший просьбу «ночного гостя», а также сам помощник организатора будут уволены.

Причины, по которым он пробрался в номер звезды, еще не выяснены.

Напомним, Виктория Дайнеко стала популярна после участия в «Фабрике звезд» в 2004 году под руководством Аллы Пугачевой. Став победительницей проекта, она получила квартиру в Москве, а после записала два сольных трека. В 2011 году звезда снова выиграла вернувшееся на ТВ шоу. А в 2023 году приняла участие в шоу «Маска» на НТВ в образе Феникса.

Недавно в своем личном блоге артистка заявила о том, что уже 10 лет борется с аутоиммунным заболеванием.