Неизвестные «утеплили» памятник Бориса Моисеева на его могиле

Памятник певца Бориса Моисеева на его могиле изменился в снегопад. Неизвестные решили «утеплить» его, надев варежки и шарф.

StarHit опубликовал кадры с кладбища, на котором покоится Моисеев. Журналисты предположили, что теплые вещи могли принести либо поклонники артиста, либо его близкие. В любом случае памятник теперь выглядит необычно в красных варежках.

Борис Моисеев умер 27 сентября 2022 года в Москве. Причиной смерти стал третий инсульт. Церемония прощания состоялась в начале октября того же года в закрытом формате в траурном зале Троекуровского кладбища. А спустя год на могиле был открыт памятник исполнителю хита «Голубая Луна».

Монумент выполнен в виде артиста, который как бы делает шаг и тянется одной рукой вперед. Менеджер Моисеева рассказывал, что скульптура была вдохновлена его любимым танцем «Боль разлуки».

Ранее директор Бориса Моисеева рассказал, почему певец перестал общаться с братом.