«Неинтересны»: Волочкова объяснила, почему набросилась на девушку Тимати

Балерина Анастасия Волочкова объяснила, почему раскритиковала фото девушки Тимати. Звезда назвала конфликт нелепостью. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Знаменитость сказала, что, выставляя снимок Ивановой, она не распознавала личность на фотографии и не имела конкретных намерений обидеть кого-то. Балерина подчеркнула, что использовала пример в обобщенном смысле.

Она отметила, что своим постом хотела подчеркнуть, что многие люди сами демонстрируют подобные изображения, но на них не обращают внимание, поскольку они не представляют интереса. Вместо этого, по словам Волочковой, на нее сразу налетели критики.

«Я этим хотела сказать, что многие люди сами публично выставляют подобные снимки, но на них никто не нападает, потому что неинтересны. А все снова накинулись на меня», — пожаловалась звезда.

Напомним, что 17 января Анастасия Волочкова отметила, что ее участие в скандальном видео с Никитой Джигурдой было безупречным. Приводя фотографию Валентины Ивановой в качестве иллюстрации того, что уже считается неприемлемым, балерина назвала ее «ноунеймом».

В ответ Иванова отметила, что не желает «распылять энергию на глупого человека» после критики со стороны Волочковой. Модель предложила балерине заняться «более полезными» делами в ее возрасте, такими как обучение детей или помощь девушкам в правильном формировании осанки.

Ранее мы писали о том, что блогерша и предпринимательница Айза-Лилуна Ай негативно отозвалась о певице Славе и балерине Анастасии Волочковой, уличив их в пропаганде алкоголя. Соответствующий пост она разместила в своем микроблоге.