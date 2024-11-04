«Неинтересно даже вспоминать»: Татьяна Тарасова ответила на обвинения Алины Загитовой в непрофессионализме

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на критику со стороны олимпийской чемпионки Алины Загитовой. В новом интервью фигуристка назвала непрофессиональной работу мастера спорта комментатором на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане. В беседе с РИА Новости Татьяна Тарасова заявила, что ей «неинтересно даже вспоминать» об этом.

«Это было семь лет назад. Мне неинтересно это даже вспоминать. Я на это время не трачу. Это уже совершенно другая жизнь. Она никак не влияет на мое впечатление о жизни дальше. Смотреть надо вперед. Ну какая реакция? Сказала я что-то про Алину Загитову, ну и что? Не у всех мнение одинаковое», — высказалась тренер.

Напомним, недавно Алина Загитова дала интервью для YouTube-канала Надежды Стрелец, в котором обвинила комментаторов Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане в непрофессионализме. Тогда на женском турнире по фигурному катанию работали Татьяна Тарасова и Александр Гришин. Увидев итоговые оценки спортсменки, одержавшей победу, комментатор сказал, что «этого не может быть».

Ранее сообщалось о том, что Татьяна Тарасова назвала несправедливой критику в адрес Алины Загитовой из-за гранта.