«Какое их собачье дело?»: Тарасова считает, что критики Загитовой сошли с ума

Олимпийская чемпионка Алина Загитова направила в Президентский фонд культурных инициатив заявку на проведение ледового шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Фигуристка просит выделить на мероприятие 74,7 млн рублей. После на спортсменку обрушилась волна негатива. Но тренер Татьяна Тарасова считает необоснованными обвинения в ее адрес.

Заслуженный тренер СССР не понимает, почему на Загитову обрушился шквал критики. Тарасова отметила, что шоу фигуристки — не единственное в стране, и людей не должно волновать, отсутствует ли у него софинансирование.

По ее словам, Загитову абсолютно не за что критиковать. Тем более, не факт, что ей выделят ту сумму, о которой она просит. Произошедшее Тарасова назвала «ужасно несправедливым».

«Какое их [критиков] собачье дело? У них никто ничего не просит. Советы дают тогда, когда их спрашивают, она его ни у кого не просила. Это завистники, которые с ума просто сошли», — цитирует тренера ТАСС.

Тарасова считает, что негативные замечания в адрес Алины идут от людей, у которых отсутствует собственная жизнь.

Загитова планирует реализовать проект в первые шесть месяцев 2025 года. Фигуристка объяснила, что у шоу нет софинансирования, так как у нее не было опыта участия в конкурсе президентских грантов. Спортсменка хочет «подарить праздник не только выпускникам Санкт-Петербурга, но и школьникам Курска и Белгорода».

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