Неимоверно устала: Брухунова вынуждена содержать семью вместо 77-летнего Петросяна

Татьяна Брухунова начала работать в театре Евгения Петросяна, когда ей было только 18 лет. С тех пор многое изменилось, и она стала супругой шоумена, однако трудиться ей все равно приходится много. Татьяна активно ведет блог в социальной сети и часто там жалуется на то, насколько у нее загруженный график. Поэтому невольно возникает вопрос: что делает сам Петросян, пока его молодая жена зарабатывает деньги в семью?

Не так давно супруги вернулись с отдыха на Мальдивах. Юморист специально вывез Брухунову из Москвы, когда понял, как сильно она устала от работы. Но отпуск в теплых краях подошел к концу, и пара вернулась в Россию. Татьяна вновь погрузилась в бешеный ритм большого города, и всего на несколько недель успела вновь остаться без сил. И не спроста, ведь на ее плечи взвалилась не только работа, но и забота о маленьком сыне, а также пожилом Петросяне.

В преддверии Нового года у Брухуновой начинают сдавать нервы. В личном блоге она высмеяла свой трудоголизм картинкой, на которой было написано: «Сегодня ты лечь спать пораньше, потому что завтра всё полетит, а пилот должен быть выспавшимся». Супруга юмориста добавила – так сейчас проходит каждый ее день.

Ранее на своей странице в социальной сети Татьяна рассказала, что стала восхищаться одним мужчиной, и это точно не Петросян. Заявление Брухуновой удивило ее поклонников и заставило задуматься, что, может, она решила найти себе избранника моложе.