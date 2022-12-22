Брухунова нашла замену Петросяну на 13 лет моложе

77-летний юморист Евгений Петросян более трех лет назад развелся с Еленой Степаненко, и теперь женат на молодой помощнице Татьяне Брухуновой. Долгое время в Сети обсуждалась эта тема, и Татьяну называли разлучницей. Однако несмотря ни на что, супруги всем на зло до сих пор вместе и воспитывают маленького сына. Но если Петросян постоянно делится контентом с женой, то у самой Брухуновой редко можно встретить фото с юмористом.

Хейтеры судачат, что Татьяне просто стыдно показывать публике старого Петросяна, вот она и не публикует с ним снимки. Мол, стесняется своего брака с 77-летним пенсионером. Но Брухунова предпочитает обычно игнорировать все эти сплетни, хотя на днях она неожиданно сделала заявление. Оказывается, есть мужчина, которым она восхищается, и это вовсе не Петросян. В личном блоге Татьяна призналась, что ее покорил историк моды Александр Васильев.

Супруга шоумена не пояснила, чем же ее все-таки привлек маэстро стиля. Но примечательно, что Васильев, хоть и ненамного, но моложе нынешнего мужа Брухуновой. Ему 64 года. Подписчики Татьяны после ее признания стали шутить, что, видимо, она нашла себе любовника на более долгосрочную перспективу.

А между тем, ведущий Первого канала одинок и находится в поисках дамы сердца. Он был женат всего один раз. Его избранницей была француженка Анна Бодимон. Но позже выяснилось, что их брак был фиктивный и просуществовал всего пять лет.

Ранее Татьяна Брухунова шокировала поклонников трагичным заявлением – она рассказала о смерти любимого мужчины.